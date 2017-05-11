11 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 11.05.17

11.05.2017, четверг

10:00 Челябинск – Посещение свинокомплекса ОАО «Агрофирма «Ариант» специалистами управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области (отъезд от министерства сельского хозяйства Челябинской области, ул. Сони Кривой, 75)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная забегу «Гонка Героев» на полигоне «Чебаркуль» 13 мая (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:30 Челябинск – Публичные слушания по уплотнительной застройке микрорайона Парковый-2 (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-«а»)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие памятных мемориальных досок Герою Советского Союза М.П. Галкину и Герою Советского Союза Н.И. Забелкину (Челябинский энергетический колледж имени С.М. Кирова, ул. Российская, 23, главный вход)

15:30 Челябинск – Презентация книги о чемпионате мира по тхэквондо ВТФ 2015 года (отель «Малахит», ул. Труда, 153, ресторан «Portofino»)

16:30 Челябинск – Круглый стол «О готовности муниципалитетов к пожароопасному сезону. О мерах по предотвращению пожаров в лесах Челябинской области» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

18:00 Челябинск – Сдача премьерного спектакля «Продавец дождя» (Челябинский государственный академический театр драмы, пл. Революции,6)

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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