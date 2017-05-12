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Челябинск

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Публикации за 12.05.17

12 мая ожидаются следующие события – Челябинск

12 мая ожидаются следующие события – Челябинск

12.05.2017, пятница

  • 09:30 Челябинск – Рассмотрение апелляции по оспариванию прав на земельный участок 35 микрорайона: истец администрация города Челябинска в лице КУИиЗО, ответчик Буйновский (Челябинский областной суд, ул. Труда, 34)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Общественные слушания «Молодежь, общество, государство – векторы взаимодействия» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, малый зал)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная ДТП, происходящим в результате превышения скоростей (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 11:30 Челябинск – Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады (Дворец пионеров и школьников им. Крупской, Свердловский пр., 59, спортивный корпус)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Пропаганда разврата или толерантности? Дискуссия вокруг проекта Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других»» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 11.05.17

Жительница Златоуста купила в магазине селедку с червями. Другие горожане решили: «Ничего страшного!». / В Челябинске ищут владельца стаффа, покусавшего двух мужчин и ребенка. / В больнице Магнитогорска буйный пациент набросился на старушек.

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