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Челябинск

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Публикации за 15.05.17

15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15.05.2017, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, площадь Революции, 2, 5 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Круглый стол по семейной политике и внедрению ювенальных технологий (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 13:30 Саргазы – В международный День семьи в рамках всероссийского проекта «Крепкая семья» проводится акция «Семейная аллея», приуроченная к году экологии (Саргазинское сельское поселение, Сосновский район)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция с синоптиками областного Гидрометцентра (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 15:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Музыка детских сердец-2017» (Театр оперы и балета им. Глинки, пл. Ярославского, 1)

  • 15:30 Челябинск – Торжественное открытие недели экспресс-тестирования на ВИЧ в КРК «Мегаполис» (Свердловский пр., 51-«а», холл возле Мега-зала, вход со стороны Свердловского проспекта и колеса обозрения)

  • 19:00 Челябинск – Гастроли театра «Провинциальные танцы», Екатеринбург (Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)

Челябинск. Другие новости 14.05.17

Страсти высокого накала. Гороскоп РИА «Новый День» на 15 – 31 мая 2017. / Как погибла жизнь на Марсе – свежая версия ученых. / «Папа, мама, я – бездомная семья» Челябинские дольщики требуют достроить их дома (ФОТО).

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