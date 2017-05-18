17 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 18.05.17

17.05.2017, четверг

09:00 Челябинск – I международный молодежный форум «Модель саммитов ШОС и БРИКС» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129)

10:00 Челябинск – День дарения (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

11:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения темы «Год первой бариатрической операции на Южном Урале. Результаты. Пациенты. Технологии» (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, 3 корпус)

11:50 Челябинск – IV открытый Чемпионат по ногтевому сервису на Кубок Главы города (Дворец спорта «Юность»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Кому вЧелябинске понадобилось крупно подставлять федерацию каратэ России?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Открытое заседание комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории Челябинска (МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», ул. Елькина, 45)

Челябинск. Другие новости 17.05.17

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