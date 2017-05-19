NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

19 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19 мая ожидаются следующие события – Челябинск

19.05.2017, пятница

  • 09:30 Челябинск – Форум УрФО по развитию государственно-частного партнерства (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

  • 10:00 Челябинск – Церемония закрытия Почетного караула «Вахта Памяти» (Аллея Славы)

  • 10:00 Челябинск – Семинар-совещание с представителями администраций городских округов и муниципальных районов Челябинской области по вопросам деятельности административных комиссий (пр. Ленина, 81, левое крыло, 4-й этаж, каб. 400)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция по теме оптимизации библиотечной системы и ситуации, сложившейся в библиотеке имени Пушкина (Пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская,67, 9 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Морское собрание Челябинской области совместно с Челябинским государственным институтом культуры проводит Чесменские чтения, посвященные Чесменскому сражению 1770 года (ул. Орджоникидзе, 36-«а», зал заседания ученого совета, аудитория 206)

  • 14:00 Челябинск – Круглый стол «Об утверждении нормативов потребления воды, электрической энергии и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 18.05.17

По отрицательным мотивам: начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска подозревается в злоупотреблении полномочиями. / Прокуратура обжалует отказ суда об аресте Юревича. / Охрана челябинского депутата напала на съемочную группу московского телеканала.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter