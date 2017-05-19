19 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 19.05.17

19.05.2017, пятница

09:30 Челябинск – Форум УрФО по развитию государственно-частного партнерства (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

10:00 Челябинск – Церемония закрытия Почетного караула «Вахта Памяти» (Аллея Славы)

10:00 Челябинск – Семинар-совещание с представителями администраций городских округов и муниципальных районов Челябинской области по вопросам деятельности административных комиссий (пр. Ленина, 81, левое крыло, 4-й этаж, каб. 400)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по теме оптимизации библиотечной системы и ситуации, сложившейся в библиотеке имени Пушкина (Пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская,67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Морское собрание Челябинской области совместно с Челябинским государственным институтом культуры проводит Чесменские чтения, посвященные Чесменскому сражению 1770 года (ул. Орджоникидзе, 36-«а», зал заседания ученого совета, аудитория 206)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Об утверждении нормативов потребления воды, электрической энергии и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 18.05.17

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