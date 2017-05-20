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Челябинск

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Публикации за 20.05.17

20-21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

20-21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

20.05.2017, суббота

  • 10:30 Челябинск – Торжественное открытие всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017» (Муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2-«а»)

  • 11:00 Челябинск – Открытие соревнований «День массового футбола» (Центральный стадион, ул. Коммуны, 98)

  • 11:00 Златоуст – Фестиваль «Крылья», направленный на развитие детского и юношеского туризма (Златоуст, «ОруженикЪ Парк», ул. Полетаева, 139)

  • 12:00 Копейск – Юные южноуральцы получат награды за творческие достижения (Копейск, Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, 48)

21.05.2017, воскресенье

  • 11:00 Челябинск – Впервые в Челябинске будет выставлена экспозиция КВИЛТА, приуроченная к 30-летию Всемирного Дня памяти людей, умерших от СПИДа (Кировка, напротив кинотеатра «Знамя»)

  • 13:30 Челябинск – Фестиваль школьных добровольческих команд «ЭКА2 – Экология КАсается Каждого!» (бизнес-дом «Спиридонов», пр. Ленина, 21-«в»)

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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