20-21 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 20.05.17

20.05.2017, суббота

10:30 Челябинск – Торжественное открытие всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2017» (Муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2-«а»)

11:00 Челябинск – Открытие соревнований «День массового футбола» (Центральный стадион, ул. Коммуны, 98)

11:00 Златоуст – Фестиваль «Крылья», направленный на развитие детского и юношеского туризма (Златоуст, «ОруженикЪ Парк», ул. Полетаева, 139)

12:00 Копейск – Юные южноуральцы получат награды за творческие достижения (Копейск, Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, 48)

21.05.2017, воскресенье

11:00 Челябинск – Впервые в Челябинске будет выставлена экспозиция КВИЛТА, приуроченная к 30-летию Всемирного Дня памяти людей, умерших от СПИДа (Кировка, напротив кинотеатра «Знамя»)

13:30 Челябинск – Фестиваль школьных добровольческих команд «ЭКА2 – Экология КАсается Каждого!» (бизнес-дом «Спиридонов», пр. Ленина, 21-«в»)

Челябинск. Другие новости 19.05.17

Топ-менеджмент крупного челябинского застройщика заподозрили в хищении денег дольщиков. / В Челябинске два малыша едва не погибли, играя на балконе. / В Карталах два микрорайона несколько дней сидят без воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»