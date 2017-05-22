22 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 22.05.17

22.05.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Экскурсия для представителей СМИ в пункт проведения единого государственного экзамена (МАОУ «Гимназия №23 г. Челябинска», ул. Кирова, 44)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция по ситуации прошедшего в Челябинске 13 мая первенства УрФО по каратэ (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а», 2 этаж, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 21.05.17

Двое детей и пенсионерка отравились угарным газом в Челябинске. / Преступник, сбежавший из челябинского СИЗО, пойман. / В поисках тайного смысла. Гороскоп РИА «Новый День» на июнь 2017. Читать дальше

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