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Челябинск

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Публикации за 23.05.17

23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23 мая ожидаются следующие события – Челябинск

23.05.2017, вторник

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Как не потерять свои «6 соток», или Актуальные вопросы межевания до 2018 г.» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Видеоконференция «Установочный семинар по вопросам проведения Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов «Моя земля – Россия 2017» (министерство сельского хозяйства Челябинской области, ул. Сони Кривой, 75)

  • 14:00 Челябинск – Торжественное открытие проекта Экологический корпус «ЭКОЧЕЛ» (Алое поле, входная группа со стороны пересечения проспектов Ленина и Свердловского)

  • 15:00 Челябинск – Заседание штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Челябинской области (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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