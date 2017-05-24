24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 24.05.17

24.05.2017, среда

11:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27-«а», 4 этаж)

11:00 Челябинск – Пленарное заседание конференции «Отраженная реальность: эпоха индустриализации в художественных образах и историко-документальных свидетельствах» (Музей изобразительных искусств, ул. Труда, 92-«а»)

12:00 Челябинск – Выставка и концерт, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры (Челябинская государственная филармония, ул. Труда, 92-«а»)

13:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с активом областной организации профсоюза работников народного образования и науки (Дом профсоюзов, ул. Цвиллинга, 46-«а», зал заседаний)

15:00 Челябинск – Торжественный прием лучших учеников города по итогам 2016/2017 учебного года (лицей №11, ул. Тимирязева, 6)

17:00 Челябинск – Предпросмотр конкурсантов регионального отборочного тура международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» (Русско-Британский институт управления, ул. Ворошилова, 12, актовый зал)

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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