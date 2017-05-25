25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 25.05.17

25.05.2017, четверг

07:40 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетит площадку строящейся школы в микрорайоне Парковый (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Выездная проверка готовности городских пляжей (отъезд от администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

09:30 Челябинск – Брифинг участников региональной научно-практической конференции «Антиконтрафакт – 2017» (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129)

10:00 Челябинск – Региональная научно-практическая конференция «Антиконтрафакт – 2017» (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, 5-й этаж, зал заседаний)

12:00 Челябинск – Открытие II Уральского автомобильного форума (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинска, 38)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Электронные услуги Челябинской области – на все случаи жизни» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Брифинг заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова и министра экономического развития региона Сергея Смольникова по поводу запуска открытого конкурса в минэкономразвития «Команда МЭР 2.0» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Круглый стол по проблемам безнадзорных животных в регионе (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

15:00 Челябинск – Встреча председателя ЗСЧО Владимира Мякуша с представителями общественных объединений предпринимателей Челябинской области «Открытый диалог» и церемония награждения премией Законодательного Собрания в сфере поддержки и развития предпринимательства (ул. Кирова, 114, 5-й этаж, зал заседаний)

Челябинск. Другие новости 24.05.17

Самые крутые слухи недели: беги, Грэй, беги!. / Суд арестовал экс-губернатора Челябинской области. Заочно. / Прокурор запросил 14 лет «строгача» для челябинского бизнесмена, обвиняемого в надругательстве над первоклашкой в театре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»