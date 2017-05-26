26 мая ожидаются следующие события – Челябинск

25.05.17 Несколько пассажиров миасской маршрутки пострадали при столкновении с грузовиком / В Миассе маршрутка столкнулась с грузовиком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 08:40 на Тургоякском шоссе в Миассе