26 мая ожидаются следующие события – Челябинск

26.05.2017, пятница
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09:00 Челябинск – Экскурсия в Сугомакскую пещеру (выезд от пр. Ленина, 57)
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09:30 Челябинск – Мастер-класс по стентированию сонных артерий с использованием устройства проксимальной защиты MoMa ultra (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, встреча в холле 5 корпуса)
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10:00 Челябинск – Конкурс «Лучший водитель автобуса» в рамках федерального проекта «Славим человека труда» (площадка у ледовой арены «Трактор», ул. 250-летия Челябинску, 38)
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10:30 Челябинск – Церемония чествования призеров чемпионата мира по керлингу на колясках и чемпионата мира по керлингу среди глухих (ЛД «Уральская молния», ул. Труда 187-«а», 2 этаж, конференц-зал)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция участников V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)
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11:00 Челябинск – Донорский марафон, акция «Вместе работаем, вместе помогаем!» (стационар ОКБ № 3, пр. Победы, 287, каб. трансфузионной терапии)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему: «Судебные приставы – детям Челябинской области» (областной пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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15:00 Челябинск – Открытое заседание Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж большой зал)
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18:00 Челябинск – Показ спектакля «Счастливый принц» по одноименной сказке-притче Оскара Уайльда в рамках благотворительной акции для малоимущих и людей с ограниченными возможностями здоровья (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)
Челябинск. Другие новости 25.05.17
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