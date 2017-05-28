Weekend в Челябинске: анонс событий на 28 мая

Публикации за 28.05.17

28.05.2017, воскресенье

09:00 Челябинск – Первенство Челябинской области по ракетомодельному спорту (ДЮСШ по техническим видам спорта, ул. Рождественского, 6)

11:00 Южноуральск – Первенство Челябинской области по судомодельному спорту (Южноуральск, летний лагерь «Лесная сказка»)

11:00 Челябинск – Парад близнецов (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58-«а», центральный круг)

11:45 Челябинск – 13-й уральский развлекательно-спортивный детский фестиваль «Дети мира в лучах сабантуйной мозаики» (городской сад имени А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58-«а»)

16:00 Челябинск – Открытый урок аргентинского танго Хавьера Лопеса – профессионального танцора из Буэнос-Айроса (Челябинский государственный исторический музей, ул. Труда, 100)

18:00 Челябинск – караоке- турнир для семей с приемными детьми в рамках благотворительного фестиваля «Спорт. Творчество. Еда» караоке- клуб «Baccara» (ул. Кирова, 84)

Челябинск. Другие новости 27.05.17

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