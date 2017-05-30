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Челябинск

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Публикации за 30.05.17

30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.05.2017, вторник

  • 09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения темы «1000 детей доктора Ефремова» о решении проблемы невынашиваемости (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5)

  • 11:00 Челябинск – Награждение победителей турнира по мини-футболу «Челябинск многонациональный» (Администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 каб.)

  • 11:00 Челябинск – Общественные слушания «Преодоление демографического кризиса на Южном Урале» в рамках ХХ межрегиональной специализированной выставки «Материнство и детство» (ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр., 51-«а», 2 этаж, конференц-зал)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция по реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске в 2017 году (пресс-цент «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Торжественный прием по случаю Дня библиотек (ВИПР, ул. Елькина, 45-«а», банкет-холл Небо)

  • 13:00 Челябинск – Брифинг начальника управления благоустройства администрации Челябинска Владимира Жучкова и председателя Ассоциации рекламных компаний и агентств (АРКА) Олега Гришанкова «Борьба с информационным мусором в Челябинске» (офисное здание на пересечении пр. Победы и ул. Болейко с надписью «Робин Бобин», пр. Победы, 160, офис 238)

Челябинск. Другие новости 29.05.17

В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили еще одно уголовное дело. Задержан директор Московского представительства ОАО «Макфа». / Подростки виноваты! Южноуральский губернатор назвал главное препятствие для саммита ШОС. / Прокуратура потребовала закрыть VIP-парковку и навести порядок с дорожными знаками в аэропорту «Челябинск».

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