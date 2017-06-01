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российское информационное агентство 18+

Челябинск

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01 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2017, четверг

  • 09:30 Челябинск – Открытие детского оздоровительного лагеря (школа №148, ул. Академика Сахарова, 8)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Обеспечение безопасности населения при пользовании газа в быту» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4)

  • 10:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия первой смены трудовых отрядов детей и молодежи Администрации города Челябинска и Челябинской городской Думы (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-подход к организаторам и участникам V съезда российского общества патологоанатомов (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64, холл, 1 этаж

  • 10:30 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное международному Дню защиты детей, проходящее под патронатом губернатора Челябинской области (Челябинский государственный драматический «Молодежный театр», ул. Кирова, 116)

  • 11:45 Челябинск – Детский фестиваль дружбы народов (Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина)

  • 12:00 Челябинск – Сдача норм ГТО (Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина)

  • 12:00 Челябинск – Открытие Workout площадки в Челябинске (парк имени О.И. Тищенко, ЧМЗ)

  • 14:00 Челябинск – Ежегодная конкурсная игровая программа «Мир для детей 2017» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летняя сцена, летний театр у карьера

  • 15:00 Челябинск – Работа контрольной комиссии по оценке санитарного состояния городского пляжа Шершневского водохранилища и его доступности для горожан (место сбора: автомобильная парковка, прилегающая к Городскому пляжу Шершневского водохранилища, остановка общественного транспорта «Плотина»)

  • 18:00 Челябинск – Челябинская молодежь с ограниченными возможностями здоровья сыграет в КВН (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Изумрудный»)

Челябинск. Другие новости 31.05.17

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