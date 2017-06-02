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Челябинск

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02 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2017, пятница

  • 11:00 Челябинск – Торжественное собрание, посвященное Дню эколога (министерство финансов Челябинской области, пр. Ленина, 57, 6 этаж, конференц-зал)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме замены бумажных медицинских полисов на электронные (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 11:30 Челябинск – Круглый стол «Закон о торговле: изменения, проверки, перспективы» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, оф. 321)

  • 14:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Лестница успеха» (Городской сад имени Пушкина)

  • 14:00 Челябинск – Старт трудового лета студенческих отрядов Челябинской области (Театральная площадь возле театра драмы имени Н. Орлова)

  • 15:00 Челябинск – Торжественные проводы призывников на Тихоокеанский флот (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 каб.)

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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