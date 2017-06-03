Weekend в Челябинске: анонс событий на 3-4 июня

03.06.2017, суббота

13:00 Челябинск – Фестиваль «Город детства» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, центральная сцена парка у фонтана «Ниагара»)

04.06.2017, воскресенье

08:30 Челябинск – Пресс-тур в Национальный парк «Таганай» (отъезд от пр. Ленина, 57)

11:00 Челябинск – Стрит-парад XVI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» (пешеходная часть ул. Кирова)

13:00 Челябинск – Уличные концерты XVI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» (возле Челябинского государственного академического театра оперы и балета и Главпочтамта)

17:00 Челябинск – Заключительный гала-концерт XVI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир!» (концертный зал имени С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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