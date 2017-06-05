05 июня ожидаются следующие события – Челябинск

05.06.2017, понедельник
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09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)
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12:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и призеров областного мероприятия «Летопись добрых дел по сохранение природы», экологическая акция по раздаче салатовых лент с семенами цветов (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк», ул. Труда, 19, главная летняя сцена)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная гастролям Московского театра имени Пушкина (Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции,6)
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14:00 Челябинск – Благотворительное мероприятие, посвященное Дню социального работника (Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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15:00 Челябинск – Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
Челябинск. Другие новости 04.06.17
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