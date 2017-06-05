05 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Церемония награждения победителей и призеров областного мероприятия «Летопись добрых дел по сохранение природы», экологическая акция по раздаче салатовых лент с семенами цветов (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк», ул. Труда, 19, главная летняя сцена)