06 июня ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2017, вторник

10:00 Челябинск – Акция «Чистый город»: мойка улиц дорожными шампунями (перекресток ул. Труда и Свердловского пр.)

11:00 Челябинск – Пресс-тур на многоквартирные дома, жители которых выбрали специальный счет как способ формирования фонда капитального ремонта (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинск многонациональный празднует День России» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:30 Челябинск – Массовая акция «Прочитаем «Онегина» вместе» (пр. Ленина 69, вход в гл. корпус ЮУрГГПУ)

15:00 Челябинск – Панельная дискуссия «Развитие предпринимательского и финансового образования школьников» в рамках реализации Президентского гранта «Малые города «Малые города – большие возможности», обсуждение вопроса организации системного обучения старшеклассников предпринимательству и финансовой грамотности (ул. Работниц, 58)

15:00 Челябинск – Расширенное пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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