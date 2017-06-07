07 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2017, среда

10:00 Челябинск – Торжественный прием спортсменов и тренеров, посвященный Дню России (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пикет сотрудников МУП «Челябавтотранс» (Алое поле)

11:00 Челябинск – Семинар-совещание по теме «Участие средств массовой информации в избирательных кампаниях 2017 года» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, малый зал).

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «За счёт чего выживает лёгкая промышленность?» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:30 Челябинск – Вручение дипломов работникам системы социальной защиты населения Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по открытию нового национального парка в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:30 Челябинск – Круглый стол официальных лиц и бизнес-кругов Челябинской области и Республики Казахстан в рамках визита делегации Республики Казахстан на Южный Урал (центр международной торговли, пр. Ленина, 35, 2 этаж, зал «Таганай»)

15:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса «Чистый город-2017» (кинотеатр имени Пушкина, ул. Пушкина, 64)

16:00 Челябинск – Первый семейный фестиваль «Человек здоровый» (центр отдыха «Боярская станица», оз. Большой Кременкуль)

17:00 Челябинск – Премьера экспериментального спектакля «Необыкновенная сказка», в котором сыграют непрофессиональные актеры, в том числе с ограничениями здоровья (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

19:00 Челябинск – Старт всероссийского проекта «Просмотр фильмов об истории России». Южноуральские волонтеры приглашают жителей Челябинска на открытый показ фильма «Живая сталь. Битва за Москву» (ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16, магазин «Библио-Глобус»)

Челябинск. Другие новости 06.06.17

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