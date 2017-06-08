08 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2017, четверг

07:30 Челябинск – Борис Дубровский посетит строительную площадку спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конно-спортивного комплекса «Рифей» (место сбора: резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

08:30 Челябинск – Выезд аккредитованных представителей СМИ на парусную регату «Кубок Федора Конюхова» (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Осмотр нового рентген-оборудования в детском травмпункте и отремонтированного дневного стационара ГКБ №9 (ул. Российская, 179; улица 5-ая Электровозная, 5)

11:00 Челябинск – Расширенное заседание Комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию массовой физической культуры, спорта и туризма (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

11:00 Челябинск – Региональный этап конкурса программы «100 лучших товаров России» – «20 лучших товаров Челябинской области» (банкет-холл АТТИМО, пр. Ленина,68)

14:00 Челябинск – Акция для жителей поселка Чурилово «Зеленый свет здоровью» (пос. Чурилово, ул. Электровозная, 36)

15:00 Челябинск – Открытие летнего фестиваля ГТО (Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной)

16:00 Челябинск – Праздник здоровья для детей, больных сахарным диабетом «Вместе – хорошо» (ЦПКиО имени Гагарина, площадка «Гулливер»)

17:00 Челябинск – Открытый турнир Челябинской области по спортивной гимнастике «Орлёнок-2017», посвящённый Дню России (спортивная школа Олимпийского резерва №4 по спортивной гимнастике, Свердловский пр., 84-«а»)

18:00 Челябинск – Творческая встреча артиста Московского драматического театра имени Пушкина Александра Арсентьева со зрителями (Челябинский театр драмы имени Наума Орлова, малая сцена)

Челябинск. Другие новости 07.06.17

Самые крутые слухи недели: быстродействующая карма. / Новая трактовка защиты персональных данных «убьет» журналистские расследования – Роскомнадзор рассказал об очередных ограничениях для СМИ. / Составлен фоторобот челябинца, разгуливавшего с расчлененкой в пакете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»