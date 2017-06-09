09 июня ожидаются следующие события – Челябинск

09.06.2017, пятница

11:00 Челябинск – Круглый стол «Микрофинансовые организации: удобный заем или финансовый просчет» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Лето 2017: знаковые фестивали Южного Урала» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Праздничное мероприятие в честь Международного дня архивов (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а»)

14:30 Челябинск – Акция «Пополни Историю»: встреча с дарителями (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а», 1 этаж, фойе)

14:30 Челябинск – «Челяба. Путешествие в прошлое (экскурсии, игры и квесты) (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а»)

15:30 Челябинск – Спектакль «Республика Шкид», подготовленный воспитанниками детского дома «Солнечный» (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а», 2 этаж, читальный зал)

16:30 Челябинск – В исполнении театральных актеров состоится читка документальной композиции Андрея Ваганова «Разорванный круг», посвященной истории казачества, Гражданской войне на Южном Урале (объединенный государственный архив Челябинской области, Свердловский пр., 30-«а», 2 этаж, читальный зал)

16:30 Челябинск – Награждение победителей и призеров Чемпионата и первенств России по боксу в 2017 году (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а», конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 08.06.17

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