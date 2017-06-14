14 июня ожидаются следующие события – Челябинск

14.06.2017, среда

10:00 Челябинск – Пресс-тур на ООО «Мечел-Кокс» (выезд: пр. Ленина, 57)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «1000 школьников за летний период подготовятся к выполнению норм ГТО» (стадион им. Колющенко, ул. Доватора, 15)

11:00 Челябинск – Торжественное открытие второго этапа кубка России по плаванию (бассейн «Строитель», ул. 50 лет ВЛКСМ, 14)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Экология промышленного региона. Как вернуть чистоту воздуху Челябинской области?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная опасности птичьего гриппа и африканской чумы свиней (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

17:00 Челябинск – Стартует летний сезон федеральной программы «Ты – предприниматель» (Radisson BLU, ул. Труда, 179, конференц-зал)

18:00 Челябинск – ХК «Трактор» приглашает юных болельщиков на традиционный конкурс рисунков на асфальте (Ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, со стороны ул. Салавата Юлаева)

Челябинск. Другие новости 13.06.17

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