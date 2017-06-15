15 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2017, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Сохрани здоровье летом» (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Торжественный прием ветеранов спорта, посвященный 25-летию Совета ветеранов спорта Челябинска (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Международного Кубка губернатора по водному поло среди женских команд (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как открыть спецсчет: выбор владельца счета, банка, выгодные условия ведения» (пресс-центр газеты «Комсомольская правда», ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Реформирование садоводческого хозяйства Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 14.06.17

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