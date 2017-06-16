16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

16.06.2017, пятница

09:00 Челябинск – Заявление ОНФ о серых схемах захвата лесфонда в Челябинской области (п. Тарасовка, выезд от регионального исполкома ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Контроль качества дорожных работ с участием депутатов Законодательного Собрания и муниципального уровня (Комсомольский пр. от Свердловского пр. до ул. Чайковского)

14:30 Челябинск – Традиционный забег «По зову души» (Старт и финиш на площади у памятника Курчатову)

Челябинск. Другие новости 15.06.17

Солнечный бог мрачного царства. К юбилею Константина Бальмонта. / Проблему строительства Томинского ГОКа «засветили» в эфире «прямой линии» Владимира Путина. / Китай примет участие в строительстве ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». Читать дальше

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