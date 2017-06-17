17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17.06.2017, суббота

10:00 Челябинск – XXXI Мемориал памяти сотрудников органов милиции, погибших при исполнении служебного долга на призы имени В.Т. Масленникова (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

10:00 Челябинск – Отъезд аккредитованных представителей СМИ на XXV Всероссийский Бажовский фестиваль (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Фестиваль русской окрошки (Городской сад имени Пушкина)

Челябинск. Другие новости 16.06.17

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