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Челябинск

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17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17.06.2017, суббота

  • 10:00 Челябинск – XXXI Мемориал памяти сотрудников органов милиции, погибших при исполнении служебного долга на призы имени В.Т. Масленникова (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 10:00 Челябинск – Отъезд аккредитованных представителей СМИ на XXV Всероссийский Бажовский фестиваль (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 12:00 Челябинск – Фестиваль русской окрошки (Городской сад имени Пушкина)

Челябинск. Другие новости 16.06.17

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