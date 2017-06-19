19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Торжественный прием по случаю юбилея Уральского учебного спасательного центра МЧС России (войсковая часть 63330) (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина и заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля по распределению 4 млрд рублей из областного бюджета на приоритетные социальные программы (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 18.06.17

Личные интересы. Гороскоп РИА «Новый День» на 19 – 30 июня 2017. / Южноуральская пенсионерка лишилась денег, мечтая об отдыхе на Кавказе. / Челябинец умер на улице, не дождавшись скорой. Читать дальше

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