20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

20.06.2017, вторник

10:00 Челябинск – Открытие областного финала соревнований по футболу «Кожаный мяч» (СК «Лидер», Копейское шоссе, 43-«а»)

10:00 Челябинск – Прямая линия с главным агрономом НПО «Сады России» Ольгой Гончар (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Сатка – Открытие выставки «А. Дейнека: «Писать солнечно и светло!» (ДК «Магнезит»)

13:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Челябинского городского совета ветеранов (Дворец пионеров и школьников, Свердловский пр., 59, театральный корпус)

14:00 Челябинск – Семинар для представителей региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, малый зал)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения молодым семьям свидетельств на улучшение жилищных условий (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 19.06.17

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