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Челябинск

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21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2017, среда

  • 09:00 Челябинск – Открытие выставки «Искать, нельзя забыть» (пешеходная часть улицы Кирова у памятника добровольцам-танкистам)

  • 10:00 Челябинск – Посещение Челябинского ОРТПЦ ФГУП «РТРС» заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным (ул. Орджоникидзе, 54-«в»)

  • 11:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Второй открытый форум прокуратуры Челябинской области «Доступность среды и равенство возможностей» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж, зал заседаний)

  • 12:00 Челябинск – Первое заседание Общественного совета при Уполномоченном по правам человека Челябинской области (правительство Челябинской области, ул.Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

  • 12:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный развитию технических видов спорта (областной штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

  • 13:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, с участием граждан, родители которых погибли (пропали без вести) в годы Великой Отечественной войны (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

  • 13:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит государственные награды южноуральцам (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 13:30 Челябинск – Общегородской выпускной бал (Дворец пионеров и школьников, Свердловский проспект, 59, театральный корпус)

  • 14:00 Челябинск – Круглый стол «Городская и сельская школа: развитие вместе» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 14:20 Челябинск – Посещение технопарка информационных технологий заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным (ул. Молодогвардейцев, 31)

Челябинск. Другие новости 20.06.17

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