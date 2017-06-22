22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2017, четверг

11:00 Челябинск – Возложение венков и цветов к Вечному огню (Аллея Славы у Вечного огня)

11:00 Челябинск – Открытие офиса врача общей практики в загородном квартале «Белый Хутор» (место сбора СМИ: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:30 Челябинск – Выездное совещание Челябинского регионального штаба ОНФ по вопросу благоустройства дворовой и близлежащей территории дома №28-«б» по ул. Ленина (встреча во дворе дома)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Популярные виды финансового мошенничества и как с ними бороться потребителям» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

15:30 Челябинск – Торжественный прием губернатора Челябинской области в честь Дня медицинского работника (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

16:00 Челябинск – Церемония подписания Соглашения о цивилизованной политической конструкции и ходе выборов на территории Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

Челябинск. Другие новости 21.06.17

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