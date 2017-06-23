23 июня ожидаются следующие события – Челябинск

23.06.2017, пятница

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (пресс-центр газеты «Комсомольская правда», ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – 16-е заседание членов избирательной комиссии Челябинской области: итоги детального разбирательства по обращению секретаря ТИК Верхнеуральского района Гульбаршин Сайфитдиновой (избирательная комиссия Челябинской области, конференц-зал, Ленина, 56)

12:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный развитию технических видов спорта (областной штаб ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Туризм региона как точка социально-экономического развития» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

15:00 Челябинск – Торжественное открытие первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. ( ЛК имени Елены Елесиной, ул. Ленина)

15:00 Челябинск – Открытая лекция доктора психологических наук, профессора, заведующей лабораторией психологии развития субъекта в нормальных и посттравматических состояниях Института психологии РАН Натальи Харламенковой (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус, ауд. А-21)

Челябинск. Другие новости 22.06.17

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