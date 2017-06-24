Суббота, 24 июня 2017, 06:10 мск

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Челябинск

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24-25 июня ожидаются следующие события – Челябинск

24-25 июня ожидаются следующие события – Челябинск

24.06.2017, суббота

  • 10:00 Челябинск – День открытых дверей в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Челябинского областного перинатального центра (областной перинатальный центр, ул. Воровского, 70, строение 12)

  • 12:00 Челябинск – Всероссийский Олимпийский день в рамках молодежного фестиваля спорта и искусства «Энергия улиц» (площадь перед ТРК «Горки»)

  • 15:00 Челябинск – Караоке-турнир на русском жестовом языке в рамках проекта «Равный равному» (ул. Каслинская, 99-«д»)

  • 16:00 Челябинск – Областные соревнования по мини-футболу (стадион «Метар»)

25.06.2017, воскресенье

  • 12:00 Челябинск – Сабантуй, «Праздник плуга» (Сад Победы)

  • 16:00 Челябинск – Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (Кировка)

Челябинск. Другие новости 23.06.17

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