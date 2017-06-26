26 июня ожидаются следующие события – Челябинск

26.06.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (пресс-центр «Комсомольская правда», ул. Красная, 4, 6 этаж)

15:00 Челябинск – Совместное заседание общественного экспертного совета и научно-консультативного совета по налогам, действующих при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 25.06.17

В Челябинске сдуло светофор – прямо на дорогу. / Доверьтесь интуиции. Гороскоп РИА «Новый День» на июль 2017. / На Южном Урале иномарка разнесла на части «скорую помощь». Читать дальше

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