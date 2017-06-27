27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2017, вторник

10:30 Челябинск – Выездной мониторинг состояния автодорог Челябинска (начало рейда от ул. Гранитная, 15/1; трансфер в 10:00 от регионального исполкома ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Заседание Правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Тридцать первое заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Проект парка «Гардарика» вошел в число победителей всероссийского конкурса» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Открытие нового проекта «Литературная гостиная» (Центральная библиотека им. Пушкина, ул. Свободы, 60)

14:30 Челябинск – Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 26.06.17

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