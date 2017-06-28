28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2017, среда

08:30 Челябинск – Сбор и отъезд первой смены детей из Челябинска в реабилитационный лагерь «Черемушки» (Театральная площадь, автобусы будут стоять рядом с «Челябэнерго»)

10:00 Челябинск – Заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)

10:00 Челябинск – Координационное совещание, посвященное вопросам профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (прокуратура Челябинской области, ул. Елькина,11)

10:30 Сосновский район – Конкурс художественной самодеятельности «Созвездие» среди получателей социальных услуг государственных стационарных учреждений социального обслуживания (дом культуры Сосновского муниципального района, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 15)

11:00 Челябинск – Пресс-конференцию о реализации целевых моделей по кадастровому учету и государственной регистрации недвижимости с участием и.о. руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольги Смирных и директора Кадастровой палаты по Челябинской области Марины Семеновой (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Вручение медалей бронзовым призерам Первенства России по футболу в профессиональной футбольной лиге группы «Урал-Приволжье» футбольному клубу «Челябинск» (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 27.06.17

Звонок Путину не помог: суд обязал южноуральского садовода снести дачу рядом с газопроводом. / Власти Южного Урала задумались о стимулировании использования экологического транспорта. / Деревья vs автомобили: зеленые насаждения оставили без железных коней еще несколько челябинцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»