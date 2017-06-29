29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2017, четверг

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

13:30 Челябинск – Рассмотрение документации по планировке территории улицы Академика Королева (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-«а»)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Сохранение экологической системы озера Тургояк» (ул. Цвиллинга, 27, малый зал правительства Челябинской области, 3 этаж)

15:00 Челябинск – Олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун встретится с учащимися школы «Фаворит» по современному пятиборью Челябинска и их родителями (ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

Челябинск. Другие новости 28.06.17

Самые крутые слухи недели: «Найдутся и те, кто придет за тобой». / Два жителя Магнитогорска пойдут под суд за помощь убийце в сокрытии трупа. / Трое южноуральцев осуждены за кражу четырех тонн арматуры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»