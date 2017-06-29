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Челябинск

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29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2017, четверг

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 13:30 Челябинск – Рассмотрение документации по планировке территории улицы Академика Королева (Дом архитектора, пр. Ленина, 41-«а»)

  • 15:00 Челябинск – Круглый стол «Сохранение экологической системы озера Тургояк» (ул. Цвиллинга, 27, малый зал правительства Челябинской области, 3 этаж)

  • 15:00 Челябинск – Олимпийский чемпион 2016 года, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун встретится с учащимися школы «Фаворит» по современному пятиборью Челябинска и их родителями (ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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