30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

30.06.2017, пятница

07:30 Челябинск – Выезд аккредитованных представителей СМИ на сельскохозяйственную выставку «День поля – 2017» в п. Карсы Троицкого муниципального района (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения редкой операции по воссозданию тазобедренного сустава, которую провел Заслуженный врач России, главный травматолог минздрава Челябинской области, Леонид Полляк (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корпус 5)

10:00 Челябинск – Заседание политического совета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (вЗаконодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Рынок труда в Челябинске и Челябинской области. Советы соискателям» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 29.06.17

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