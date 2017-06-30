30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

30.06.2017, пятница
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07:30 Челябинск – Выезд аккредитованных представителей СМИ на сельскохозяйственную выставку «День поля – 2017» в п. Карсы Троицкого муниципального района (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения редкой операции по воссозданию тазобедренного сустава, которую провел Заслуженный врач России, главный травматолог минздрава Челябинской области, Леонид Полляк (Челябинская областная больница, ул. Воровского, 70, корпус 5)
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10:00 Челябинск – Заседание политического совета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» (вЗаконодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, большой зал)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Рынок труда в Челябинске и Челябинской области. Советы соискателям» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
Челябинск. Другие новости 29.06.17
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