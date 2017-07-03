03 июля ожидаются следующие события – Челябинск

03.07.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

10:00 Челябинск – Открытие второй трудовой смены (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)

14:00 Челябинск – Заседание Координационного совета по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства при управлении Роспотребнадзора по Челябинской области (управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ул. Елькина, 73)

Челябинск. Другие новости 02.07.17

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