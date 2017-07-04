04 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2017, понедельник

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению VI Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

14:00 Челябинск – Открытие выставки одного экспоната – «Меч юного самурая» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня)

16:00 Челябинск – День Достоевского (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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