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Челябинск

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04 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04 июля ожидаются следующие события – Челябинск

04.07.2017, понедельник

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению VI Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

  • 14:00 Челябинск – Открытие выставки одного экспоната – «Меч юного самурая» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Западная башня)

  • 16:00 Челябинск – День Достоевского (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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