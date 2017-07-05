05 июля ожидаются следующие события – Челябинск

05.07.2017, среда

10:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием сотрудников ГУ МЧС по Челябинской области, посвященная ЧП с лодкой на озере в Чесменском районе (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-«а», оф. 1202)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная участившимся случаям детского травматизма и смертности и их профилактике (пресс-центр «Аргументы и Факты – Челябинск», ул. Российская, 69, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция с УГИБДД России по Челябинской области по видеокамерам, штрафам, электронным ПТС и т.д. (пресс-центр «Аргументы и Факты – Челябинск», ул. Российская, 69, 9 этаж)

16:30 Челябинск – Встреча представителей СМИ с заместителем начальника главного управления архитектуры и градостроительства Челябинска Сергеем Самсоновым (ул. Воровского, 2)

18:00 Челябинск – Участники «Театра «особого» зрителя» устроят читку сказочной повести (Челябинский государственный драматический молодежный театр, ул. Кирова, 116)

Челябинск. Другие новости 04.07.17

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