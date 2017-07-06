06 июля ожидаются следующие события – Челябинск

06.07.2017, четверг

10:00 Челябинск – Интерактивный квест «Телеканал «Счастливая семья» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью (МБУК «Зоопарк», ул. Труда, 191)

10:30 Челябинск – Заседание Избирательной комиссии Челябинской области (пр. Ленина, 56, конференц-зал)

11:00 Челябинск – VII областной фестиваль для семей, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пр. Ленина , 68, банкет-холл «Аттимо»)

11:00 Челябинск – Избирательная комиссия Челябинской области и уполномоченный по правам человека в регионе подпишут соглашение о сотрудничестве (пр. Ленина, 56, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Церемония вручения памятных медалей, посвященных «Дню семьи, любви и верности» (ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция ««Начало совместного вещания телеканалов 360 и Восточный экспресс» (ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Пресс-тур на место проведения работ по среднему ремонту улицы Каслинская

14:00 Челябинск – Акция главного управления лесами Челябинской области и ОНФ по выявлению несанкционированных свалок на территории Каштакского бора, их ликвидации и высадке на этом месте сосен (остановка пос. Каштак)

16:00 Челябинск – Презентация книги члена союза литераторов России Анастасии Зайцевой «Словно птица» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

17:30 Челябинск – Открытие выставки «Ислам. История, традиции, культура», приуроченной к Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Большой выставочный зал)

17:30 Челябинск – Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и историко-культурный музеем-заповедником «Московский Кремль» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Большой выставочный зал)

Челябинск. Другие новости 05.07.17

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