07 июля ожидаются следующие события – Челябинск

07.07.2017, пятница

09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения темы травматизма на дорогах в летний период (ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 5)

10:00 Челябинск – Выезд аккредитованных журналистов в Троицк на Расулевские чтения (от ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Камерный театр закрывает сезон: устроит велопробег и повесит замок на ворота (ул. Цвиллинга, 15)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция на тему «Гражданско-правовые риски при заключении договоров участия в долевом строительстве» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 06.07.17

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