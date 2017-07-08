08-10 июля ожидаются следующие события – Челябинск

08.07.2017, суббота

08:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в областном Сабантуе в Троицке (отъезд от ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Рейд инспекторами ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» на озере Увильды (выезд из Челябинска, пр. Ленина, 57)

11:00 Челябинск – Развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности (ПКиО имени Гагарина).

12:00 Челябинск – Горсад имени Пушкина превратится в «Парк любви, семьи и верности»

12:00 Челябинск – Фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город» (физкультурно-спортивный клуб «Горка»)

14:00 Челябинск – Праздник «Дарите ромашки» (Кировка)

10.07.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Выезд аккредитованных журналистов на этап международного ралли «Шелковый путь-2017» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 07.07.17

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