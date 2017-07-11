11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.07.2017, вторник

09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения сложной ЛОР-операции, вернувшей пациентке возможность дышать и говорить (ЧОКБ, Воровского,70, корпус 3)

11:00 Челябинск – Пресс-тур «Правила безопасности на воде» (пляж Каспийский берег на Шершневском водохранилище, отъезд от правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Пройдет ли магистраль в Челябинске через «Золотую гору?» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

18:00 Челябинск – ХК «Трактор» проводит открытую тренировку для СМИ. На тренировку также приглашены болельщики (ЛА «Трактор», ул. 250-Летия Челябинска, 38)

Челябинск. Другие новости 10.07.17

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