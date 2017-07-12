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Челябинск

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12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12.07.2017, среда

  • 11:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения тысячной операции по реконструкции тазового дна под руководством главного уролога министерства здравоохранения Челябинской области Андрея Шульгина (пр. Победы, 287, холл главного корпуса ОКБ №3)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс дзюдоиста, заслуженного мастера спорта России Александра Михайлина (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, Университетская Набережная, 22-«в», большой спортивный зал)

Челябинск. Другие новости 11.07.17

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