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Челябинск

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07 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07.09.2017, четверг

  • 09:00 Челябинск – Сбор СМИ для освещения операции по лечению аневризмы сосудов головного мозга (пр. Победы, 287, холл главного корпуса ОКБ №3)

  • 09:00 Челябинск – Открытие международной научно-практической конференции «Комплексный подход к лечению язвенно-некротических поражений конечностей сосудистого генеза» (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

  • 10:30 Челябинск – Открытие филиала поликлиники №5 в микрорайоне Парковый (ул. Шмакова, 27)

  • 11:00 Челябинск – Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 15:00 Челябинск – Вручение удостоверений общественного жилищного инспектора (Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», ул. Энгельса, 43, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 06.09.17

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