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08 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

08 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

08.09.2017, пятница

  • 10:40 Челябинск – Торжественный прием работников лесного хозяйства Челябинской области, приуроченный ко Дню работников леса и 75-летию создания лесной службы Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, зал областных совещаний)

  • 13:00 Челябинск – Взвешивание участников турнира по профессиональному боксу, который состоится в арене «Трактор» 9 сентября (ул. 250 лет Челябинску, 38, арена «Трактор», пресс-центр, вход по спискам только для аккредитованных СМИ).

  • 13:00 Челябинск – Траурный митинг, посвященный началу блокады Ленинграда (Ленинградский мост)

  • 16:30 Челябинск – Пресс-показ, на котором куратор выставки «Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX- XX вв. из собрания Государственной Третьяковской галереи» Светлана Усачёва расскажет об экспозиции (пл. Революции, 1)

  • 15:00 Челябинск – Вручение удостоверений общественного жилищного инспектора (Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», ул. Энгельса, 43, 3 этаж)

  • 17:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием Татьяны Карповой, заместителя генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе (пл. Революции, 1)

  • 19:30 Челябинск – Парад моды (Кировка)

Челябинск. Другие новости 07.09.17

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