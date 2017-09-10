Weekend в Челябинске: продолжаем праздновать День города

13.08.2017, воскресенье

09:00 Челябинск – Челябинский марафон (легкоатлетический комплекс имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

12:00 Челябинск – XII фестиваль «Челябинск читающий», приуроченный ко Дню рождения города (Кировка)

13:00 Челябинск – Финал открытого чемпионата «Улица Спорта» (легкоатлетический комплекс имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

13:00 Челябинск – Первый региональный краеведческий диктант (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 09.09.17

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