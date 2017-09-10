Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:53 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

Анонсы событий,

, , , , , ,

Weekend в Челябинске: продолжаем праздновать День города

Weekend в Челябинске: продолжаем праздновать День города

13.08.2017, воскресенье

  • 09:00 Челябинск – Челябинский марафон (легкоатлетический комплекс имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 12:00 Челябинск – XII фестиваль «Челябинск читающий», приуроченный ко Дню рождения города (Кировка)

  • 13:00 Челябинск – Финал открытого чемпионата «Улица Спорта» (легкоатлетический комплекс имени Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 13:00 Челябинск – Первый региональный краеведческий диктант (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 09.09.17

В Челябинске силовики наведались в «Бакинский дворик» – задержаны десятки человек. / В ЧП с пассажирским поездом в Югре пострадала жительница Южного Урала. / Южноуральских промышленников пытаются принудить вкладывать в экологию, бизнесмены отказываются.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Анонсы событий, все новости

Челябинск /

Weekend в Челябинске: отмечаем День города

08 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

07 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05 сентября ожидаются следующие события – Челябинск
Все новости