11 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11.09.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам проведения единого дня голосования в Челябинской области (избирательная комиссия Челябинской области, пр. Ленина. 56, 2 этаж)

12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский посетит парк «Таганай» и проведет совещание, посвященное повышению инвестпривлекательности региона (отъезд представителей СМИ от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

14:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский посетит парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» (в 13:30 – отъезд представителей СМИ от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 10.09.17

Внимание к мелочам. Гороскоп РИА «Новый День» на 11 – 17 сентября 2017. / Осень пошутила: на Южный Урал идет бабье лето. / 139 депутатов и 1 глава: в Челябинской области начались выборы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»