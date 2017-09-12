12 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

12.09.2017, вторник

10:00 Челябинск – Открытие выставки одного экспоната «Книга Михаила Круковского «Южный Урал. Путевые очерки»» (Государственный музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

11:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж) (10:30 – пресс-подход к участникам совещания)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция по нововведениям обучения вождению (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Документы Николая Патоличева поступили в госархив» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Глава Челябинска Евгений Тефтелев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Советского района (Челябинский государственный академический театр драмы им. Наума Орлова)

Челябинск. Другие новости 11.09.17

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