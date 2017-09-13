13 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

13.09.2017, среда

09:00 Челябинск – Военно-спортивная игра «Уральский рубеж» для студентов профессиональных образовательных организаций города (Стадион «Метар-спорт»)

09:30 Челябинск – Внеплановое заседание Антитеррористической комиссии с участием главы Челябинска Евгения Тефтелева и руководителей силовых структур (администрация города, пл. Революции, 2, 501 каб.)

10:30 Челябинск – Открытие реконструированного цеха АО «Комбината социального питания» Челябинска (ул. Новороссийская, 40; отъезд от администрации города в 09:50)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по темпам автомобилизации в Челябинской области, вопросам дорожной инфраструктуры в Челябинске и по ситуации на авторынке в целом (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Стартует акция «Кардиодесант: проверь свое сердце здесь и сейчас!»: консультации специалистов, прививки от гриппа (площадка возле Кукольного театра, ул. Кирова, 10)

13:00 Челябинск – Торжественное открытие Челябинского экономического форума и многоотраслевой выставки «ТехноЭкспо. Промышленность. Строительство. Транспорт» (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

13:15 Челябинск – Пресс-конференция «Стратегия экономического развития Челябинской области-2035: промышленность, строительство, транспорт» (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

14:00 Челябинск – Научно-практическая конференция «Инновационные технологии в дорожном строительстве и обслуживании дорог» (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38, конференц-зал №1)

Челябинск. Другие новости 12.09.17

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